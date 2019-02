Rapina milionaria a sede Sicurtransport, 3 rinvii a giudizio

(ANSA) - CATANZARO, 11 FEB - Tre rinvii a giudizio e fissazione della data del processo per gli altri 9 indagati che hanno scelto il rito abbreviato. Sono le decisioni del Gup di Catanzaro, Claudio Paris, nel corso dell'udienza preliminare a carico dei presunti componenti della banda, composta da elementi pugliesi e calabresi, che il 6 dicembre del 2016 a Catanzaro compì la rapina ai danni della società Sicurtransport che fruttò un bottino di 8 milioni e mezzo di euro. Tra i rinviati a giudizio c'é il basista della banda, Massimiliano Tassone, funzionario della Sicurtransport grazie al quale gli organizzatori della rapina ricevettero le informazioni per mettere a segno il colpo. Sarà invece processata col rito abbreviato Annamaria Cerminara, che con le sue rivelazioni ha consentito di sgominare la banda. Per mettere a segno la rapina fu utilizzato un mezzo cingolato dotato di martello pneumatico. Il processo per i rinviati a giudizio inizierà il 7 marzo, mentre l'udienza per chi ha scelto l'abbreviato é fissata per il 9 aprile.