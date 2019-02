Comuni: sindaca Ancona vince World Mayor Prize

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli (Pd) ha vinto il World Mayor Prize 2018, dedicato in questa edizione alle donne nei governi locali e in particolare alle sindache di tutto il mondo. Il riconoscimento viene conferito ogni due anni dalla filantropica City Mayors Foundation al sindaco che ha apportato "contributi eccezionali alla sua comunità e la cui visione del vivere urbano sia pertinente a paesi e città di tutto il mondo". Altri riconoscimenti nell'ambito del premio sono andati alle sindache di Doncaster (Regno Unito), Rennes (Francia), Saarbrücken (Germania), Zamboanga City (Filippine). Tra le menzioni speciali quella a Anne Hidalgo, prima cittadina di Parigi, e Souad Abderrahim, sindaca di Tunisi. "E' difficile spiegare come mi sento - scrive Mancinelli su Facebook: -: sorpresa, onorata e anche commossa per aver vinto questa edizione del World Mayor 2018 dedicata alle donne sindaco. Ma sono soprattutto contenta per il mio, il nostro mondo, che è #Ancona".(ANSA).