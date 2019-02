Usa, accordo contro un nuovo shutdown

(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - Un accordo bipartisan è stato raggiunto al Congresso americano per finanziare la sicurezza del confine col Messico ed evitare un nuovo shutdown dal 15 febbraio: l'intesa prevede 1,37 miliardi per la realizzazione di barriere, benché Trump non sia mai arretrato dalla richiesta di 5,7 miliardi per il muro.