Contiene sostanze vietate, sequestrati 700mila stick di colla

L’indagine, condotta dai Baschi Verdi di Torino e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, è iniziata mesi fa con alcuni accertamenti tecnico scientifici su campioni di prodotti acquisiti dai Finanzieri in alcuni negozi ed empori nel capoluogo piemontese. Gli esiti hanno confermato la presenza di sostanze vietate pericolose in concentrazione superiore ai limiti consentiti dalla legge. E, in particolare, dicloroetano, una sostanza cancerogena, tossica e irritante, nonchè cloroformio, altro potenziale irritante. In caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, anche in piccolissime quantità, le sostanze avrebbero potuto provocare lesioni acute o croniche. Frode in commercio , false indicazioni qualitative del prodotti, immissione in commercio di prodotti pericolosi sono alcuni dei reati contestati ai dieci imprenditori denunciati.