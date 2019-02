Morta 17enne precipitata dal sesto piano

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - E' morta la ragazzina di 17 anni precipitata ieri sera a Roma da una finestra di un appartamento al sesto piano di un palazzo in zona piazza Re di Roma. Trasportata in ospedale in gravissime condizioni, è deceduta poco dopo. Sulla vicenda indaga la polizia. Al momento si ipotizzerebbe il suicidio. La 17enne si trovava a casa di un'amica dove era andata all'uscita di scuola.