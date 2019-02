Tlc: Fico, garantire neutralità e massima copertura rete

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Un pieno ed effettivo utilizzo" delle potenzialità del 5G richiede "la capacità delle Istituzioni pubbliche e degli operatori di settore di garantire, per un verso, la neutralità della rete e, per altro verso, la più ampia copertura territoriale, anche delle zone rurali. Obiettivi che discendono a mio avviso dagli stessi principi costituzionali ed europei, in quanto sono condizioni essenziali per assicurare l'eguaglianza, le pari opportunità, la coesione economica, sociale e territoriale". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo al convegno "Matera 2019: 5G e digitale al servizio della Cultura".