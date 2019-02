Venezuela: mozione M5s-Lega, voto subito

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - M5s e Lega impegnano il governo "a sostenere gli sforzi diplomatici, anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali, al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere credibili e in conformità con l'ordinamento costituzionale". E' il passaggio principale del dispositivo della mozione di maggioranza sul Venezuela che sarà votata in Parlamento. Un accordo è stato raggiunto nel vertice di questa mattina a Palazzo Chigi, presente il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Il testo impegna il governo ad "assumere ogni iniziativa utile affinché sia affrontata in priorità l'emergenza umanitaria, e la crisi economica e sociale, garantendo il necessario flusso di aiuti nel rispetto del diritto internazionale". E "a continuare ad attivarsi affinché siano tutelati la sicurezza e gli interessi dei connazionali residenti in Venezuela e delle aziende italiane operanti nel paese". Infine c'è la "condanna, con forza, a ogni violenza".