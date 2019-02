Sub spezzini dispersi a Santo Domingo

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Due subacquei spezzini sarebbero dispersi dopo essersi immersi in una laguna a Santo Domingo cercando di esplorare un tunnel sottomarino di circa 700 metri. Dei due si sono perse le tracce sabato scorso e da allora sono in corso le ricerche. I due appassionati di subacquea sono Carlo Basso, di 43 anni, e Carlo Barbieri, di 56 anni, entrambi con radici a Levanto (La Spezia). I due si erano immersi nel lago El Dudu, nella provincia di Maria Trinidad Sanchez nella Repubblica Domincana. Si tratta di un'area protetta con un ambiente subacqueo ricco di grotte e cunicoli che collegano due specchi d'acqua e arrivano fino a 100 metri di profondità. Alle ricerche partecipano guide locali, uomini dell'esercito e squadre di soccorso. Basso e Barbieri, amici da anni, stanno trascorrendo un periodo di vacanza insieme. Basso, nato a Venezia e residente a Lavagna (Genova), ha lavorato come istruttore subacqueo a Levanto, dove vivono due figli. Barbieri, originario di Levanto, vive a Santo Domingo e ha tre figli.