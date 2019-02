Valanga in Trentino, cinque escursionisti salvi

(ANSA) - TRENTO, 12 FEB - Una valanga si è staccata stamani in Trentino in Val dei Mocheni, sopra Fierozzo, e ha investito cinque escursionisti. Non sono rimasti completamente coperti e sono riusciti ad uscirne da soli. L'episodio è accaduto intorno alle 10.30 a circa 1.800 metri di quota.