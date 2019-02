Scontro auto-minibus, un morto e feriti

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 12 FEB - Una persona è morta e altre sono rimaste ferite nello scontro frontale tra un'auto ed un minibus da 15 posti a bordo del quale viaggiavano 10 persone. Nell'incidente, avvenuto lungo la strada provinciale 17 nei pressi del bivio per Zungri, nel vibonese, luogo già teatro di analoghi, tragici episodi. L'auto condotta dalla vittima, Francesco Piccolo, di 42 anni, di Tropea, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con il minibus. L'uomo ha riportato ferite gravissime. Soccorso, anche con l'ausilio dell'eliambulanza, l'uomo è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dal pulmino e i carabinieri per le indagini. L'elisoccorso ha trasportato nell'ospedale di Catanzaro uno dei feriti che ha riportato un trauma alla schiena che potrebbe avere interessato la colonna vertebrale.