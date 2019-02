Toponomastica, legge Bolzano da abrogare

(ANSA) - BOLZANO, 12 FEB - La legge provinciale sulla toponomastica sarà abrogata. Troppo alto il rischio di incostituzionalità per il provvedimento, che la Giunta provinciale di Bolzano, con un disegno di legge, ha deciso di cancellare. Lo ha comunicato il governatore altoatesino, Arno Kompatscher, nel corso della consueta conferenza stampa del martedì. "La legge che avrebbe dovuto regolamentare la toponomastica non è mai stata attuata, ed è stata impugnata dal Governo anche per la mancanza della norma di attuazione. Gli esperti ci dicono che nell'udienza prevista il prossimo 2 aprile la legge sarà dichiarata incostituzionale e quindi in questo momento è consigliabile l'abrogazione per poi trovare una soluzione con il Governo attraverso la Commissione dei sei", ha spiegato Kompatscher. L'iter, quindi, passerà prima attraverso l'adozione di una norma di attuazione e, solo successivamente, si arriverà ad un nuovo impianto legislativo provinciale in materia.