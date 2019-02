Macellaio si ferisce e muore dissanguato nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 FEB - Un macellaio è morto questa mattina in un incidente sul lavoro a Samassi, nel sud Sardegna. La vittima, di circa 40 anni, si sarebbe ferito al torace con un coltello ed è morto dissanguato, ma la dinamica della tragedia non è ancora chiara. I carabinieri di Sanluri stanno lavorando per ricostruire la vicenda. L'incidente è avvenuto in una macelleria in via Roma. A quanto pare l'uomo stava tagliando della carne, quando si è ferito al torace. Un taglio profondo che ha provocato una imponente emorragia e il macellaio ha perso i sensi. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118 e i carabinieri, ma l'intervento dei soccorsi si è rivelato inutile. L'uomo è morto dissanguato. (ANSA).