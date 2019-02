Di Maio fuori da scena per 2 giorni, sarà a tavolo navigator

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Quasi due interi giorni in silenzio, fuori dalla scena pubblica: nessun post sui social (l'ultimo domenica sera su Sanremo), nessuna dichiarazione ufficiale. Luigi Di Maio dopo il crollo M5s in Abruzzo ha consegnato alcune considerazioni al Corriere della Sera ma ha scelto, in maniera per lui inusuale, di uscire dai radar. Un'assenza che sarà interrotta, a quanto si apprende da fonti di governo, dalla partecipazione al tavolo sui 'navigator' con le Regioni, in programma alle 15.30 al ministero. Di Maio domenica trascorre la notte elettorale a Milano, dove si ferma anche nella giornata di lunedì, in contatto con Davide Casaleggio e lo staff. Nella serata fa rientro a Roma ed è a Palazzo Chigi quando il vertice di maggioranza con Giuseppe Conte e Matteo Salvini viene rinviato. Decide poi di disertare, stamane, quello stesso vertice: è nei suoi uffici al ministero, fanno sapere i suoi.