Tav: Fico, documenti devono essere dati prima a parlamentari

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Al di fuori dell'obbligo giuridico o meno del ministero, i documenti vanno sottoposti prima possibile alle Aule parlamentari. E' la mia richiesta ufficiale: la ho informalmente avanzata al Ministero". Lo dice nell'Aula della Camera il presidente Roberto Fico rispondendo a Giorgio Mule (Fi), il quale lamentava che la relazione sui costi della Tav, non ancora disponibile per i parlamentari, è stata già pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture. "Le chiedo di intervenire in difesa delle prerogative del Parlamento. Va bene la comunicazione parallela ma c'è un limite a tutto. Questa è una presa in giro che offende nel ruolo dei parlamentari", ha protestato Mulè.