May chiede più tempo al Parlamento

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Il primo ministro britannico, Theresa May, ha chiesto oggi alla Camera dei Comuni più tempo per arrivare ad un nuovo accordo con la Ue sulla Brexit, ma ha promesso che se l'intesa non sarà raggiunta entro il 26 febbraio, quel giorno il governo farà una dichiarazione ai parlamentari che verrà dibattuta il 27. I negoziati sono in una fase "cruciale", ha aggiunto la premier, ribadendo che il suo governo non intende lasciare l'Unione senza un accordo.