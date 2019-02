De Falco, Di Maio ritrovi valori 5S o si faccia parte

(ANSA) - STRASBURGO, 12 FEB - "Assenza di reazione, silenzi, i sondaggi non erano poi così avulsi dal dato elettorale e questo ha lasciato attoniti. Bisogna invece prendere atto che questa direzione porta al suicidio politico e, dunque, o il capo politico si fa da parte, oppure finalmente muove alla riconquista dell'identità, iniziando con l'indicare di concedere al Tribunale dei Ministri l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini". Lo scrive il senatore ex M5S Gregorio De Falco in un post su facebook sul voto in Abruzzo. "In questo modo potrà avere un futuro il Movimento e forse con il tempo anche Luigi Di Maio, se riuscirà ad uscirne con la dignità dei ritrovati valori fondativi", sottolinea De Falco.