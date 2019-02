Puigdemont, processo test democrazia

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - E' uno "stress test per la democrazia spagnola" il processo iniziato questa mattina a Madrid contro i 12 leader catalani che guidarono il tentativo di secessione del 2017: lo ha detto l'ex presidente della Generalitat e leader del movimento separatista Carles Puigdemont durante una conferenza stampa tenuta oggi a Berlino. "Assistiamo a un processo che non avrebbe mai dovuto esserci - ha affermato -. Lo Stato ha avuto l'opportunità di evitarlo". "Confido che alla fine si eserciti l'opportunità che ha ancora lo Stato spagnolo, quella di emettere una sentenza giusta, che è l'assoluzione". "Voglio chiedere anche alle istituzioni europee perché l'Unione europea è preoccupata, per esempio, di quanto succede in Venezuela più di quanto non sia per quanto sta accadendo oggi a Madrid", ha aggiunto il leader catalano. "Abbiamo bisogno che l'Europa faccia sentire una voce altrettanto chiara di quella che si leva per la difesa dei diritti umani e i valori fondamentali nel mondo", ha sottolineato.