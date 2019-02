Politico, De Blasio pronto a Usa 2020

(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - Il sindaco di New York, l'italo-americano Bill de Blasio, sta facendo le prime mosse verso una possibile corsa alla Casa Bianca nel 2020, coinvolgendo alcuni collaboratori della sua amministrazione e preparandosi a partecipare nei prossimi giorni ad alcuni eventi in New Hampshire, lo Stato dove partiranno le primarie. Lo scrive Politico citando diverse fonti a conoscenza dei suoi piani.