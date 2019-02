Fulmine sull'aereo, cancellato il volo Pescara-Milano

Il volo Alitalia Pescara-Milano Linate che sarebbe dovuto partire alle 6.50 dal capoluogo adriatico è stato cancellato dopo che il velivolo, fermo all’aeroporto d’Abruzzo, nella notte, è stato colpito da un fulmine, durante il violento temporale che si è abbattuto sulla zona. Per precauzione e per consentire ai tecnici di eseguire tutte le verifiche del caso, il volo è stato cancellato.

Una decina di passeggeri sono stati 'riprotettì e hanno raggiunto in autobus Roma, da dove sono poi decollati per Milano; gli altri, invece, hanno deciso di non partire. L’aereo in questione, terminati i controlli, partirà per Linate nel pomeriggio senza passeggeri. Dell’assistenza dei passeggeri a terra si è occupato il personale della Saga, società di gestione dello scalo pescarese