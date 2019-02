Tav: Lega, l'analisi non è il Vangelo

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Su diverse modalità di attuazione della Tav" si "può ragionare" mentre "non realizzarla non la ritengo un'ipotesi percorribile". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, ospite di SkyTg24, commentando l'analisi costi-benefici. "E' un'analisi tecnica come altre, non è il Vangelo", ha sottolineato Molinari. "Prima di mandare a monte la Tav ci penserei bene".