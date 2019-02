Iran: 'Bolton soffre di allucinazioni croniche su di noi'

(ANSA) - TEHERAN - 12 FEB - Il Consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, soffre di "allucinazioni croniche riguardo all'Iran" e, "invece di correggere i suoi giudizi sbagliati, ha sempre cercato di trovare un modo per giustificare le sue previsioni errate". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri di Teheran, Bahram Ghasemi, rispondendo ai commenti fatti ieri da Bolton in occasione delle celebrazioni del quarantennale della Rivoluzione islamica iraniana. "Sono stati 40 anni di fallimenti e di promesse non mantenute", aveva twittato il Consigliere per la sicurezza di Donald Trump, aggiungendo che "ora spetta al regime iraniano cambiare il suo comportamento e, alla fine, al popolo iraniano determinare la direzione del suo Paese". Nel 2018, inoltre, Bolton aveva 'predetto' che "prima del 2019 festeggeremo a Teheran", evocando un cambio di regime in Iran.