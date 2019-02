Bolsonaro forse domani lascia l'ospedale

(ANSA) - BRASILIA, 12 FEB - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro può essere dimesso domani dall’ospedale nel quale è attualmente ricoverato per aver subito 15 giorni fa la rimozione di una sacca di colostomia dall’intestino, dopo essere stato ferito in un attentato avvenuto l'anno scorso. Lo ha riferito il medico responsabile dell'intervento chirurgico. "Il presidente potrebbe essere dimesso, ma non so se sarà mercoledì, lui e la presidenza dovranno decidere", ha dichiarato il medico Antonio Luiz Macedo al quotidiano Estado de Sao Paulo. "Il presidente è in ottime condizioni", ha riassunto il medico responsabile dell’intervento eseguito lunedì 28 gennaio all'ospedale israelitico Albert Einstein di San Paolo, dove Bolsonaro è ricoverato. Nelle ultime ore, il presidente Bolsonaro ha mostrato un miglioramento che gli ha permesso di ricevere lunedì la visita del sindaco di San Paolo, Joao Doria, con il quale è stato fotografato.