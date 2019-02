Aereo privato senza carrello atterra a Bologna, tutti illesi

Resterà chiuso almeno fino alle 19 l'aeroporto di Bologna, dove un piccolo aereo da turismo ha avuto un problema in atterraggio per la mancata apertura del carrello. A bordo del velivolo tre persone, che risultano illese. Per la messa in sicurezza della pista del "Guglielmo Marconi" e la rimozione del velivolo sono già più di dieci i voli programmati nel pomeriggio e posticipati.