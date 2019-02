Iran: Pasdaran presentano nuovo natante lanciamissili

(ANSA) - TEHERAN - 12 FEB - Le forze navali delle Guardie della rivoluzione iraniane hanno presentato oggi un nuovo natante ad alta velocità affermando che è in grado di lanciare missili da crociera. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars. Secondo le Guardie della rivoluzione, l'imbarcazione, lunga 16 metri e a due scafi, può viaggiare ad una velocità di 80 chilometri orari ed è in grado di lanciare missili anti-nave come quelli Zafar e Nasr di costruzione iraniana. La Fars aggiunge che in passato le Guardie della rivoluzione avevano prodotto un altro natante ad alta velocità, lo 'Shahid Nazeri', capace di trasportare elicotteri, già in servizio nelle acque del Golfo.