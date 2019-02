Maduro esclude nuovo voto, no aiuti

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - No a nuove elezioni presidenziali, no all'ingresso in Venezuela degli aiuti umanitari: Nicolas Maduro, in un'intervista alla Bbc, ribadisce le proprie posizioni. "Qual è la logica, il ragionamento per ripetere un'elezione?", è la domanda retorica del leader chavista. Quanto agli aiuti, a suo parere sarebbero un modo per gli Stati Uniti di giustificare un loro intervento: "Fanno parte di questa farsa - ha detto -, ecco perché diciamo loro che non vogliamo le loro briciole, il loro cibo tossico, i loro avanzi".