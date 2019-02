Accoltellati a Riccione: si costituisce quarto aggressore

(ANSA) - RIMINI, 12 FEB - Si è costituito il quarto aggressore dei due giovani di 23 anni di Gradara, nel Pesarese, accoltellati venerdì notte fuori dal ristorante 'La Mulata' di Riccione sulla Riviera Romagnola. Due maggiorenni e un minorenne erano stati fermati subito con le accuse di tentato duplice omicidio e tentata rapina. Oggi dopo essere stato braccato per 48 ore dai Carabinieri riccionesi, il quarto complice si è consegnato spontaneamente alla giustizia. E' fortemente indiziato di essere colui che ha sferrato materialmente i colpi alla schiena e all'addome dei due ragazzi. In questi giorni i Carabinieri di Riccione e di tutta la provincia di Rimini hanno eseguito perquisizioni in campi nomadi, visto che i quattro sono di etnia Sinti, e posti di blocco per intercettare il fuggitivo che, sentitosi braccato e col fiato sul collo si è quindi costituito in caserma a Riccione ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.(ANSA).