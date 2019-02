Tav, Tajani: "Non buttare soldi per 5 capricciosi esperti"

(ANSA) - STRASBURGO, 12 FEB - "A Conte ho riportato la posizione del Parlamento Ue che è favorevole a realizzare le infrastrutture, quindi riteniamo di prioritario interesse per l'Europa la realizzazione anche della Tav". Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo (e vicepresidente di Forza Italia), dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte, a margine della plenaria dell'assemblea a Strasburgo. "Per quanto mi riguarda la Tav è un'opera prioritaria e da commissario ai trasporti abbiamo finanziato la parte europea transfrontaliera, ritengo che quei soldi debbano essere investiti bene e non buttati al vento perché cinque capricciosi esperti no-tav hanno detto che non si deve fare".