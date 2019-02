Gli inviati di Guaidò: Roma ci riconosca

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Tutte le forze politiche italiane, tranne una, ci hanno detto che Guaidò è il presidente ad interim del Venezuela. Noi abbiamo bisogno di tutta l'Italia, di tutto il popolo e di tutto il governo per il sostegno alla transizione, abbiamo sofferto troppo". Così Rodrigo Diamanti, inviato di Juan Guaidò per gli aiuti umanitari, che fa parte della delegazione presente a Roma, parlando alla Stampa Estera. Per Diamanti, "la neutralità non può diventare indifferenza".