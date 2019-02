Incendio vicino Pordenone, muore bimbo

(ANSA) - PINZANO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE), 12 FEB - Un bimbo, di 5 anni, di origini burkinabè, è morto per le ferite riportate in un incendio divampato nella abitazione, occupata da una famiglia allargata del Burkina Faso, dove stava dormendo. In casa c'erano anche due gemelli adulti, fuggiti in tempo, che ignoravano la presenza del piccolo: uno stava dormendo e si è lanciato dal primo piano riportando varie fratture, mentre l'altro è rimasto intossicato.