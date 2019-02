Droga in pacco per detenuto Sollicciano

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Trovata droga in un pacco destinato a un detenuto di origine albanese nel carcere fiorentino di Sollicciano. A darne notizia è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp. La sostanza, contenuta in un pacco portato in carcere da uno dei familiari, è stata individuata nel corso dei controlli della polizia penitenziaria. Dell'episodio è stata informata l'autorità giudiziaria. "Il rinvenimento - spiega l'Osapp - è stato possibile solo grazie all'attento controllo e al buon operato di coloro che erano addetti al servizio di vigilanza e coordinamento dei colloqui e anche grazie a un attento lavoro di osservazione che ogni giorno viene svolto dagli appartenenti al corpo che, seppur in grave carenza di organico, espletano il loro lavoro con abnegazione e professionalità".