Le Pen difende Di Maio e attacca Macron

(ANSA) - PARIGI, 12 FEB - "Apparentemente è più grave per un dirigente italiano (Luigi Di Maio,ndr.) incontrare i gilet gialli in Francia che per il governo francese continuare a riconoscere l'asilo a numerosi terroristi italiani condannati": lo scrive in un tweet pubblicato questa sera la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, allegando un articolo del quotidiano La Croix sul caso degli esuli degli anni di Piombo in Francia.