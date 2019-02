Arci contro Arci per affitto circolo

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Lo scontro tra la storica Casa del popolo di via Bronzino a Firenze e l'associazione Immobiliare che ne gestisce gli immobili (entrambe affiliate Arci) ha portato il presidente del circolo 25 Aprile, Andrea Borselli, a iniziare uno sciopero della fame. Si tratta di "due realtà nate dallo stesso seme - ha spiegato Borselli - la Casa del popolo gestiva le attività e pagava tutte le spese comprese quelle dell'associazione Immobiliare, mentre l'Immobiliare proteggeva le mura da eventuali fallimenti della gestione". Secondo Borselli, insediato presidente nel 2016, "abbiamo trovato una situazione debitoria di 250mila euro, compreso un debito di 25mila con l'Immobiliare perché le precedenti gestioni non avevano pagato gli affitti". Così nell'ottobre 2018, l'Immobiliare ha fatto un decreto ingiuntivo alla Casa del popolo. Per Borselli è stata messa "in piedi una strategia per fare fuori questo consiglio e dare in affitto i nostri spazi. Abbiamo un debito ma chiediamo che ci lascino lavorare per ripagarlo".