Fanno esplodere botti e incendiano casa

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Fanno esplodere dei fuchi d'artificio in strada, forse per una festa, e causano l'incendio di un appartamento: è accaduto la scorsa notte a Napoli, una donna è riuscita a mettersi in salvo. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, l'esplosione dei botti è avvenuta verso mezzanotte in via Sigmund Freud, quartiere Arenella: i fuchi hanno colpito un appartamento al settimo piano che è stato completamente devastato dalle fiamme. Una donna di 63 anni che era in casa è riuscita a scappare in tempo. Quattro persone sono state denunciate: due per incendio doloso e accensione di fuochi pericolosi e due per favoreggiamento. E' probabile che i fuochi d'artificio siano stati fatti esplodere nel corso di una festa in un locale.