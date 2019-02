Gasparri propone no a voto su Salvini

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il presidente della Giunta per le immunità del Senato Maurizio Gasparri ha proposto di non concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso della Diciotti. Per Gasparri, nella sua veste di relatore, nella proposta fatta ai senatori riuniti nella giunta, "alla luce delle argomentazioni fin qui evidenziate sottolinea l'opportunità che la Giunta proponga all'assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere".