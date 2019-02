Arrestato detenuto fuggito a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 13 FEB - È stato arrestato nella notte fra martedì e mercoledì a Milano dalla Polizia penitenziaria Marius Marmura, il detenuto romeno scappato martedì mattina dal Tribunale di Brescia prima di un'udienza. L'uomo era fuggito scavalcando il muro del retro del Palazzo di giustizia, dove accedono i mezzi della polizia penitenziaria per accompagnare direttamente in aula i detenuti. L'uomo, di 31 anni, è stato condannato a sette anni per rissa da un tribunale in Romania e a Brescia ieri avrebbe dovuto prendere parte all'udienza per l'esecuzione del mandato di cattura internazionale.