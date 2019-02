Centinaio, non fare innervosire Colle

(ANSA) - MOSCA, 13 FEB - "Non bisogna fare innervosire il presidente Mattarella: bisogna dimostrare di essere una coalizione che ragiona ma che non litiga e serve abbassare i toni". Lo ha detto Gian Marco Centinaio in visita a Mosca, sottolineando che "il pallino" sul futuro del governo "non ce l'ha la Lega" ma il capo dello Stato. "La Lega ha vinto l'Abruzzo e speriamo possa vincere anche la Sardegna, può pure vincere tutte le elezioni amministrative che ci saranno a maggio e potrebbe stravincere le elezioni europee, ma questo Parlamento - ha aggiunto - è costituito dai rapporti di forza usciti dalle urne il 4 di marzo e dunque i numeri sono quelli".