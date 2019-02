Ilaria Alpi:inconsistenti nuovi elementi

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Per i magistrati della Procura di Roma, si sono "rivelati privi di consistenza gli elementi pervenuti che apparivano idonei, se non all'identificazione degli autori materiali ovvero dei mandanti dell'omicidio, almeno ad avvalorare la tesi più accreditata del movente che ha portato al gesto efferato o ad esplorare l'ipotesi del depistaggio". E' quanto scrive il pm nella richiesta di archiviazione inviata al gip dell'indagine sull'omicidio di Ilaria Alpi, la giornalista del Tg3 assassinata assieme all'operatore tv Miran Hrovatin il 20 marzo del 1994. Il riferimento è ad una intercettazione tra due cittadini somali, presente nelle carte di una inchiesta della Procura di Firenze e inviata a piazzale Clodio nell'aprile del 2018, in cui i due, parlando di quanto avvenuto a Mogadiscio, affermano che Ilaria "è stata uccisa dagli italiani").