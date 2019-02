Khamenei, negoziare con Usa porta danni

(ANSA) - ISTANBUL, 13 FEB - Eventuali "negoziati con gli Stati Uniti non porteranno altro che danni materiali e spirituali". Lo ha detto la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, nel giorno in cui si apre la conferenza di Varsavia sul Medio Oriente, promossa dagli Usa anche in funzione anti-Teheran.