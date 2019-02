Polonia: corteo iraniani contro Teheran

(ANSA) - VARSAVIA, 13 FEB - Alcune centinaia di persone di origini iraniane hanno protestato oggi a Varsavia contro il regime di Teheran, in vista della conferenza anti-Iran al via stasera nella capitale polacca con la partecipazione del segretario di Stato, Mike Pence, e i rappresentanti di 60 stati. Per l'Italia sarà presente il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi. Vestiti in gilet gialli, i partecipanti della manifestazione hanno scandito slogan contro le autorità iraniane. In una conferenza stampa prima della manifestazione Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, ha detto che Teheran è lo sponsor maggiore del terrorismo mondiale. Le autorità polacche informano che hanno respinto dalle frontiere per motivi di sicurezza circa 200 persone in arrivo in Polonia in concomitanza con la conferenza.