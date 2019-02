Forte vento a Taranto, alberi su auto

(ANSA) - TARANTO, 13 FEB - Numerosi interventi dei vigili del fuoco a Taranto a causa delle raffiche di vento che hanno provocato la caduta di alberi, cartelloni stradali, transenne e cassonetti. Gli interventi hanno riguardato sia il centro cittadino che i quartieri periferici. Nei pressi della villa Peripato, in via Pitagora, un grosso albero è caduto finendo su un'automobile parcheggiata e infrangendo il parabrezza. A Taranto oggi è una giornata classificata da Arpa Puglia come Wind day per il forte vento proviene dal settore nord ovest. In queste condizioni il vento, soffiando dall'area industriale, disperde in alcuni quartieri (Tamburi e Paolo VI) inquinanti di origine industriale, in particolare PM10 e il benzo(a)pirene e i residenti sono tenuti ad osservare i suggerimenti indicati dall'Asl per evitare le esposizioni e i rischi per la salute.