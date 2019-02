M5S: Di Maio, problemi vanno affrontati

(ANSA) - STRASBURGO, 13 FEB - "In questi giorni dopo le elezioni ho riflettuto. Mi sono chiesto se fosse il caso di dire una verità che tutti nel M5S conosciamo ma nessuno ha ancora avuto il coraggio di dire". Lo scrive sul Blog delle Stelle il leader M5S Luigi Di Maio. "Dopo Sicilia, Molise e Abruzzo. Se non siamo riusciti a conquistare una regione con Giancarlo Cancelleri nonostante il 35%, con Andrea Greco nonostante il 38% e con Sara Marcozzi persone che hanno dato l'anima e fatto l'impossibile - afferma il leader del MoVimento, vicepremier e ministro - è chiaro che ci sono problemi di fondo che dobbiamo affrontare. Che io come capo politico intendo affrontare".