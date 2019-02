Bambini migranti ammalati, tanto affetto

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 13 FEB - I piccoli figli di migranti ospiti del Regional Hub di Sant'Anna non possono andare a scuola per l'influenza e così i loro compagni di classe della scuola paritaria "Verna" di Isola Capo Rizzuto li inondano di messaggi di pronta guarigione pieni di affetto e amicizia che sono stati sistemati su un cartellone in aula. "Una testimonianza evidente - è detto in una nota del Cara - di come l'integrazione e l'inclusione siano fenomeni concreti ed in continua evoluzione e affermazione e di come la scuola sia un luogo in cui imparare, integrarsi, stringere amicizie e crescere insieme. Importante è il rapporto sinergico tra la scuola e Centro d'accoglienza, in un'ottica di continuità didattica. "Oltre all'aspetto didattico - dice Rosita Timpa, docente della scuola paritaria - insegnare ai bambini come rapportarsi con gentilezza e amore verso gli altri è sicuramente fondamentale in una società che appare sempre più carente di insegnamenti morali".