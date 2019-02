Gb: è giallo su uccisione tre 80enni

(ANSA) - LONDRA, 13 FEB - Un raptus di follia? Una questione privata? Un serial killer di vecchietti? Sono le domande che sgomentano in queste ore la città di Exeter, nella contea del Devon, dove in due giorni è stata registrata la morte misteriosa - in due luoghi separati - di tre ultraottantenni, tutti vittime secondo la polizia britannica di omicidio. Il caso è ancora coperto da un fitto strato di riserbo e gli investigatori per ora non si sbilanciano sul possibile movente. Nel frattempo è stato tuttavia arrestato come potenziale sospetto un 27enne di cui non si sa al momento granché. La prima vittima è stata trovata lunedì in un'abitazione lungo Bonhay Road. Le altre due, due gemelli di 84 anni, in una seconda proprietà, in Cowick Lane, sempre nel cuore di Exeter, storica località vicina al confine con la Cornovaglia, all'estremo sud-ovest dell'Inghilterra. Sulla vicenda indaga la Devon and Cornwall Police. "E' un fatto senza precedenti per la nostra città", ha commentato uno degli abitanti alla Bbc.