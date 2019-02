Adottano senegalese, scritte razziste

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Due scritte razziste sono comparse sui muri antistanti l'abitazione di una famiglia di Melegnano che ha adottato un ragazzo di colore, originario del Senegal. L'episodio è stato subito denunciato ai carabinieri. "Le due scritte sono state impresse a spray sul muro dell'androne di casa nostra, nel cortile interno. Le parole che abbiamo letto sono 'Italiani=m.' e 'Pagate per questi negri di m.', spiega Angela Bedoni, madre del giovane Bakary, 21 anni, arrivato in Italia con molte difficoltà a bordo di un barcone e poi adottato dalla famiglia Pozzi. "Non ci sono dubbi sul fatto che quelle scritte fossero rivolte a noi - aggiunge Angela Bedoni - perché accanto alla seconda frase è stata impressa una freccia che indicava esattamente la nostra abitazione. "Ora vorrei solo guardare negli occhi chi ha scritto queste cose. Li invito a parlarmi. Mio padre, dopo essere stato partigiano, fondò gli Scout qui nel sud di Milano. Ci insegnò valori ben lontani da gesti simili".