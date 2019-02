Mantova, frittelle solo a bimbi italiani

(ANSA) - MANTOVA, 13 FEB - Un consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Mantova, Luca de Marchi, ha promesso frittelle gratis al luna park, ma solo per i bambini italiani. Avrebbe dovuto distribuirle venerdì pomeriggio, ma dopo la bufera scoppiata sul web e la dissociazione della sua leader nazionale Giorgia Meloni, de Marchi ha fatto marcia indietro chiedendo scusa: "Annullo tutto - ha detto - ma vorrei che non si dimenticasse la mia storia. Sono dieci anni che aiuto tutte le settimane famiglie italiane in difficoltà. E sono cinque anni che distribuisco frittelle al luna park. Ho sempre detto 'solo ai bambini italiani', ma potete chiedere a tutti che nessun bambino andava via senza il suo dolce, anche i tanti stranieri che venivano". Giorgia Meloni era intervenuta con un tweet: "Mi dissocio nella maniera più categorica dall'iniziativa presa dal consigliere de Marchi, che lede l'immagine di FdI. Il consigliere la annulli immediatamente e porga scuse pubbliche o saremo costretti a prendere provvedimenti nei suoi confronti".