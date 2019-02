Testa d'agnello davanti a studio legale

(ANSA) - MATTINATA (FOGGIA), 13 FEB - Una testa di capretto infilzata con un grosso pugnale è stata appesa da sconosciuti alla finestra dello studio legale di un avvocato penalista di Mattinata, Pierpaolo Fischetti. La scoperta è stata fatta nella notte tra venerdì e sabato scorsi da un passante che ha immediatamente contattato il penalista che a sua volta ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. I militari hanno ascoltato l'avvocato che ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcun tipo di minacce. Gli inquirenti hanno anche acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza posizionate nelle immediate vicinanze dello studio legale che si trova in una zona centrale del paese. "Pensare che tutto ciò possa spaventarmi ha del ridicolo - ha dichiarato il penalista - Dunque, per le vie del paese, in pieno giorno, lo spettacolo donato ai nostri figli, alle mamme in giro con i carrozzini, è quello del terrore e dell'orrore".