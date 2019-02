Gb: due tigri morte in scontro allo zoo

(ANSA) - LONDRA, 13 FEB - Un raro esemplare femmina di tigre siberiana dell'Amur, di nome Shouri, è morta nelle scorse ore nel Longleat Safari Park, uno zoo dell'Inghilterra, per le ferite riportate in un combattimento con altre due tigri. Lo riferiscono i media britannici. Si tratta del secondo episodio del genere in pochi giorni in Inghilterra, dopo la morte di una tigre di Sumatra in circostanze analoghe in uno zoo di Londra. Il parco di Longleat, che si trova a circa 160 chilometri dalla capitale del Regno Unito, era chiuso al pubblico al momento dell'incidente costato la vita a Shouri, la quale aveva trascorso 12 dei suoi 13 anni di esistenza in cattività in quel luogo. Un'indagine è stata aperta da parte della direzione dello zoo safari.