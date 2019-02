Dazi Cina, Trump valuta rinvio 60 giorni

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - Donald Trump sta valutando l'ipotesi di estendere di 60 giorni la scadenza per imporre nuovi dazi su 200 miliardi di dollari di beni made in China, per permettere ai negoziati con Pechino di dare i risultati auspicati. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti vicine alle trattative. L'attuale scadenza, stabilita a suo tempo nell'incontro tra il presidente americano e quello cinese Xi Jnping, è fissata per il primo marzo.