Brexit: Gb insiste su uscita il 29/3

(ANSA) - LONDRA, 14 FEB - Il governo di Theresa May resta impegnato per assicurare l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue il 29 marzo, ma - pur senza escludere esplicitamente il no deal - si dichiara fiducioso su un accordo finale sulla Brexit con Bruxelles prima d'allora. Così i ministri Stephen Barclay e Andrea Leadsom, riaprendo oggi il dibattito a Westminster. Il via è stato preceduto dalla decisione dello speaker John Bercow di ammettere al voto questo pomeriggio solo 3 nuovi emendamenti alla mozione con cui lunedì la premier ha chiesto altre due settimane per negoziare con l'Ue le modifiche al backstop sul confine irlandese invocate dalla sua maggioranza. La ministra Leadsom ha in ogni modo manifestato ottimismo - invocando esplicitamente San Valentino - sulla prospettiva di "un deal" finale con l'Ue. Non senza replicare alle critiche con citazioni da un sonetto di Shakespeare e di Jane Austin.