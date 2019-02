Foibe: Croazia accetta scuse Tajani

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 14 FEB - "La dichiarazione di ieri di Tajani ha chiarito il contesto delle sue affermazioni e mi aspetto che in futuro simili affermazioni non si ripetano". Lo ha detto oggi il primo ministro croato Andrej Plenkovic, riferendosi alla nota del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ieri, dopo un incontro con gli eurodeputati croati e sloveni, si è scusato per le sue dichiarazioni domenica scorsa alla foiba di Basovizza, dove ha esaltato "l'Istria italiana" e "la Dalmazia italiana", scatenando un coro di proteste in Croazia e Slovenia.